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    Дикань вошел в символическую сборную тура Лиги Европы

    В символическую сборную пятого тура группового турнира Лиги Европы вошел голкипер "Краснодара" Андрей Дикань. Напомним, что по итогам четвертого тура Лиги Европы в символическую сборную был включен другой голкипер российского клуба - Сергей Рыжиков из «Рубина».

    Символическая сборная пятого тура группового турнира Лиги Европы:

    Дикань ("Краснодар", Россия) – Брабец ("Спарта", Чехия), Кирикеш ("Наполи", Италия), Мбоджи ("Андерлехт", Бельгия) – Мартинш ("Спортинг", Португалия), Сане ("Шальке", Германия), Кандрева ("Лацио", Италия), Бернардески ("Фиорентина", Италия) – Монтеро ("Спортинг", Португалия), Адурис ("Атлетик", Испания), Тосун ("Бешикташ", Турция).

    Источник: Twitter

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    27.11.2015 16:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1010

      OOOVVV. 27 ноября 2015, 20:30

      Как из Спартака ушёл, зазвездился! Всех благ и удач Андрею.

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      Рейтинг: +30

      Associazione Calcio Milan 27 ноября 2015, 18:57

      Красавец!)

      0
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      Рейтинг: +354

      REDAT 27 ноября 2015, 18:38

      Заслужил 100%, стоял отлично на воротах. Молодец Дикань!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +485

      Mr Rikko 27 ноября 2015, 16:20

      Краусавчег! о/

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