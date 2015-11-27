Дикань вошел в символическую сборную тура Лиги Европы

В символическую сборную пятого тура группового турнира Лиги Европы вошел голкипер "Краснодара" Андрей Дикань. Напомним, что по итогам четвертого тура Лиги Европы в символическую сборную был включен другой голкипер российского клуба - Сергей Рыжиков из «Рубина».

Символическая сборная пятого тура группового турнира Лиги Европы:

Дикань ("Краснодар", Россия) – Брабец ("Спарта", Чехия), Кирикеш ("Наполи", Италия), Мбоджи ("Андерлехт", Бельгия) – Мартинш ("Спортинг", Португалия), Сане ("Шальке", Германия), Кандрева ("Лацио", Италия), Бернардески ("Фиорентина", Италия) – Монтеро ("Спортинг", Португалия), Адурис ("Атлетик", Испания), Тосун ("Бешикташ", Турция).