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    Галицкий: «Везение было на стороне «Краснодара»? Знаете, это вряд ли применимый термин»

    Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий поделился своим мнением о победе «быков» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против дортмундской «Боруссии» (1:0).

    «Боруссия» - сумасшедшая качественная команда. Везение было на стороне "Краснодара"? Знаете, это вряд ли применимый термин, когда ребята отдали все силы. Вы видели, какая великолепная команда с нами играла. Конечно, мы сегодня не играли в тот футбол, который хотим, но это был единственный шанс победить.

    Когда появятся свои Янузаи в Академии? Мы работаем над этим», - сказал Галицкий.

    Источник: Rusfootball.info

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    26.11.2015 22:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +22

      XhamaX 27 ноября 2015, 01:27

      Вроде как и похвалил за выход и при этом как бы остался недоволен за то что играли не в "тот футбол"

      1
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    • ...
      Рейтинг: +82

      Diak_horse 27 ноября 2015, 01:11

      Краснодар - трудяги! Армяшка - так держать!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +268

      BorisoW 27 ноября 2015, 00:38

      Там не везенье,там десяток хотабычей колдовали!
      Быков с победой,и выходом в весну.

      2
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      Рейтинг: +354

      REDAT 27 ноября 2015, 00:05

      Молодцы "Быки" !!! Я вас люблю!!!!!!!!!!!!!!С победой!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 26 ноября 2015, 22:49

      Везение было,но Краснодар заслужил его своей игрой!

      3
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