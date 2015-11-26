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    Денисов: «Спортинг» - быстрая и техничная команда»

    Защитник «Локомотива» Виталий Денисов признался, что перед матчем Лиги Европы со «Спортингом» он старается не думать о турнирных раскладах.

    «Спортинг» - быстрая и техничная команда. В первом матче у португальцев не играли несколько ведущих футболистов. Знаю, что сейчас приехала вся команда, но понятно, что стартовый состав пока не известен.

    О турнирных раскладах я не думал. Нужно выходить на поле и решать вопрос. В любом случае, потом будет игра со «Скендербеу», где тоже нужно добиваться максимального результата», - сказал Денисов.

    Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» - «Спортинг» состоится в четверг, 26 ноября, в 21:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    26.11.2015 09:00
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