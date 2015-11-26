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    Ибрагимович: «Гвардиола не мужчина»

    Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович поделился своим мнением о тренерах, под руководством которых он выступал на протяжении своей карьеры.

    «Что бы ни происходило между мной и Гвардиолой, он фантастический тренер. Но как человек… У меня нет слов. Он не мужчина. Больше мне сказать нечего», – говорит Ибрагимович.

    Также швед высказался о Карло Анчелотти и Жозе Моуринью.

    «Анчелотти фантастический тренер и потрясающая личность. Моуринью – умнейший человек, он всегда знает, что ему нужно делать для победы».

    Источник: Goal.com

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    26.11.2015 00:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 26 ноября 2015, 09:29

      Что-то здесь комментарии "в одном направлении"! Все озабоченные?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > Serjoga 26 ноября 2015, 09:43

      Походу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 26 ноября 2015, 00:57

      "Что бы ни происходило между мной и Гвардиолой, он фантастический тренер. Но как человек… У меня нет слов. Он не мужчина. Больше мне сказать нечего", – говорит Ибрагимович.
      _________________
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      Златан! А если всё это супруга прочитает? Как ей такие намёки понимать?

      -3
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      Рейтинг: +207

      Z O D I A C 26 ноября 2015, 00:18

      Ты его щупал что ли?

      -3
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