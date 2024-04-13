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    Жирков назвал условие для появления русского Мбаппе

    Бывший игрок сборной России Юрий Жирков шутливо ответил, что нужно для появления в стране футболиста уровня Килиана Мбаппе.

    «Может ли в России появиться русский Мбаппе? Если будет Олимпиада какая-нибудь в России и из Африки спортсмены будут приезжать, тогда появится.

    Каким образом? Африканские спортсмены будут приезжать в Россию, жить в нашей стране, родят детей и тогда появится русский Мбаппе с нашим гражданством», – сказал Жирков.

    • Килиан – самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).
    • Летом он должен оказаться в «Реале».
    • Жирков завершил карьеру в 2023 году.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (3)
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    СпорЦмен
    1713000809
    С юмороком. Можно сказать Петросян Мбаппе.
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    Troyz
    1713001439
    Всегда знал, что у Жиркова с уровнем интеллекта не все хорошо. Какое отношение цвет кожи может иметь к уровню футболиста? Месси и Роналду тоже африканцы?
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