Жирков назвал условие для появления русского Мбаппе

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков шутливо ответил, что нужно для появления в стране футболиста уровня Килиана Мбаппе.

«Может ли в России появиться русский Мбаппе? Если будет Олимпиада какая-нибудь в России и из Африки спортсмены будут приезжать, тогда появится.

Каким образом? Африканские спортсмены будут приезжать в Россию, жить в нашей стране, родят детей и тогда появится русский Мбаппе с нашим гражданством», – сказал Жирков.