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Мини-футбол. «Газпром» дважды оказался сильнее «Дины»

23 ноября 2015, 12:11

Югорский «Газпром-ЮГРА» в матчах 10-го тура Суперлиги разгромил столичную «Дину», наколотив сопернику в двух играх 16 мячей. В противостоянии подмосковного «Динамо» и екатеринбургской «Синары» удача оказалась на стороне бело-голубых – они заработали четыре очка из шести возможных. Отметим, что «Сибиряк» в родных стенах довольствовался лишь очков в двух встречах с «Тюменью»

Чемпионат России. Суперлига. 10-й тур. Первые матчи

Сибиряк (Новосибирск) – Тюмень – 4:4 (1:4)

Голы: 0:1 – Антошкин, 3. 0:2 – Лобков, 7. 1:2 – Лео Сантана, 10. 1:3 – Соколов, 22. 1:4 – Лобков, 25. 2:4 – Кудзиев, 29. 3:4 – Лео Сантана, 45. 4:4 – Иванов, 50.

Прогресс (Глазов) – Новая генерация (Сыктывкар) – 3:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Гибадуллин, 23. 1:1 – Райхель, 34. 2:1 – Будин, 37. 3:1 – Петров, 39. 3:2 – Кейруш, 47. 3:3 – Кейреш, 49.

Динамо (Московская область) – Синара (Екатеринбург) – 5:5 (3:2)

Голы: 1:0 – Сирило, 15. 2:0 – Фернандиньо, 17. 2:1 – Герасимов, 18. 2:2 – Шистеров, 19 (с пенальти, 10м). 3:2 – Викулов, 19 (в свои ворота). 3:3 – Ари, 39 (в свои ворота). 3:4 – Агапов, 46. 4:4 – Фернандиньо, 47. 5:4 – Фернандао, 50. 5:5 – Шистеров, 50.

Газпром-ЮГРА (Югорск) – Дина (Москва) – 10:2 (4:1)

Голы: 1:0 – Эдер Лима, 13. 2:0 – Лысков, 15. 3:0 – Лысков, 16. 3:1 – Карлиньос, 22. 4:1 – Марсенио, 25. 5:1 – Чишкала, 28. 6:1 – Катата, 39. 7:1 – Давыдов, 39. 8:1 – Катата, 45. 9:1 – Давыдов, 45. 10:1 – Сигнев, 48. 10:2 – Морено, 48.

Норильский никель (Норильск) – Политех (Санкт-Петербург) – 6:4 (4:2)

Голы: 0:1 – Дяк, 8. 0:2 – Потехин, 8. 1:2 – Чащин, 14. 2:2 – Давыдов, 17. 3:2 – Гордеев, 18. 4:2 – Федоров, 25. 5:2 – Цай, 33. 6:2 – Чащин, 43. 6:3 – Федоров, 44 (в свои ворота). 6:4 – Кузнецов, 48.

Вторые матчи

КПРФ (Москва) – Ухта – 9:4 (4:3)

Голы: 1:0 – Шакиров, 4. 2:0 – Гончаров, 5. 3:0 – Коробейников, 12. 4:0 – Мандрусов, 15. 4:1 – Дунец, 15. 4:2 – Кузьминых, 18. 4:3 – Дунец, 21. 5:3 – Шакиров, 30. 6:3 – Шакиров, 35. 7:3 – Симаков, 42. 7:4 – Разоренов, 43 (в свои ворота). 8:4 – Део, 50. 9:4 – Канивец, 50.

Сибиряк (Новосибирск) – Тюмень – 4:6 (1:3)

Голы: 0:1 – Лобков, 4. 1:1 – Сими Сайотти, 8. 1:2 – Милованов, 12. 1:3 – Неведров, 13. 1:4 – Милованов, 27. 2:4 – Главатских, 32. 3:4 – Кудзиев, 43. 3:5 – Логинов, 47. 3:6 – Лобков, 48. 4:6 – Переверзев, 50 (в свои ворота).

Прогресс (Глазов) – Новая генерация (Сыктывкар) – 2:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Чуйков, 8. 1:1 – Лялин, 11. 2:1 – Будин, 17. 2:2 – Мариньо, 45.

Динамо (Московская область) – Синара (Екатеринбург) – 7:4 (2:2)

Голы: 0:1 – Иванов, 3. 1:1 – Ромуло, 9. 1:2 – Агапов, 11. 2:2 – Фернандиньо, 24. 3:2 – Фернандао, 26. 4:2 – Фернандиньо, 27. 4:3 – Герасимов, 28. 4:4 – Густаво, 31 (в свои ворота). 5:4 – Фернандиньо, 40. 6:4 – Сучилин, 43. 7:4 – Фернандиньо, 44.

Газпром-ЮГРА (Югорск) – Дина (Москва) – 6:1 (4:1)

Голы: 1:0 – Эдер Лима, 10. 2:0 – Хамадиев, 17 (в свои ворота). 2:1 – Кутузов, 17. 3:1 – Катата, 22. 4:1 – Афанасьев, 23. 5:1 – Эдер Лима, 33. 6:1 – Робиньо, 48.

Норильский никель (Норильск) – Политех (Санкт-Петербург) – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Сытин, 6. 1:1 – Костыгин, 24. 2:1 – Гордеев, 25.

Источник: Бомбардир.ру
Мини-футбол
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