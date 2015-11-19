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    Варга: «Думбия способен заиграть в Англии»

    Футбольный агент Шандор Варга считает, что нападающий ЦСКА Сейду Думбия способен заиграть в английском чемпионате.

    «Думбия - классный футболист, и английская Премьер-Лига подходит под его стиль игры. Я уверен, что он способен заиграть в Англии. В Премьер-Лиге никого не будет интересовать возраст Думбия. Главное - его игровые качества. Например, Олег Лужный перешел в «Арсенал» из киевского «Динамо» в 31 год и стабильно играл в составе «канониров» на протяжение четырех сезонов. Возраст в Англии абсолютно не играет роли, тут к этому относятся демократично и не лезут в паспорт лишний раз. Если ты в хорошем состоянии, ты можешь играть в 36 лет в финале чемпионата мира, как Клозе, а бывают игроки, которые уже в 25 играют, как старики. Не думаю, что 20 млн евро за Думбия - это большие деньги. Особенно для команды, выступающей в Премьер-Лиге. Даже самая скромная команда, попадая в АПЛ, сразу получает около 200 млн евро за права на телевизионные трансляции. И 20 млн евро из них - это очень скромные деньги. Думаю, Сейду стоит тех денег, которые за него просят. У «Вест Хэма» сейчас очень большие амбиции, вплоть до чемпионства», - считает Варга.

    Источник: Известия

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    19.11.2015 08:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +118

      Лыков 19 ноября 2015, 09:39

      Саутгемптон для него с рональдом куманом

      0
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 19 ноября 2015, 09:09

      Думаю, это идеальная лига для него

      0
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      Рейтинг: +160

      Varnes 19 ноября 2015, 09:08

      Видать в Италии у Сейду шансов не будет, ищут покупателей.
      По всей видимости это спектакль для ЦСКА, мол выкупайте его обратно, иначе в Англию уедет...

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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- > Varnes 19 ноября 2015, 12:15

      Пусть едет, Сейду уже не тот, травмы постоянные, да и не стабилен стал.

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      Рейтинг: +160

      Varnes > CSKA-39- 3 февраля 2016, 15:12

      Согласен, честно сказать, возвращение не удалось.

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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 19 ноября 2015, 09:02

      Ванга провидец!

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