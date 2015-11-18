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    Тимощук: «К натиску и неспортивным моментам были готовы»

    Полузащитник сборной Украины и бывший игрок «Зенита» Анатолий Тимощук сказал, что его команда была готова к сложностям стыкового матча против Словении.

    «Очень тяжелая игра выдалась, еще и быстрый гол свою лепту внес. Трибуны их гнали, но мы были подготовлены к такому натиску и прочим неспортивным моментам. Словенцы очень много провоцировали, но мы все же выстояли, а в концовке еще и забили ответный гол.

    Поедем во Францию с таким же запалом. Да, у нас сегодня было много ошибок, но счет на табло — в нашу пользу! Так что это заслуженный Евро. Я думаю, невзирая на такую нервотрепку, сегодня вся страна довольна и еще долго не заснет», - сказал Тимощук.

    Источник: УЕФА

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    18.11.2015 10:13
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