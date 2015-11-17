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    Ольсен: «Никто и не обещал, что будет легко»

    Главный тренер сборной Дании Мортен Ольсен рассчитывает взять верх по сумме двух встреч в противостоянии со Швецией в рамках стыковых матчей отборочного турнира Евро-2016.

    «В первом матче мы сыграли не так плохо. Конечно, победитель всегда прав, и если ты проигрываешь, то люди зачастую склонны думать, что все было плохо. Это не всегда так. Моя работа - проанализировать, что мы сделали хорошо, а что - не очень.

    Надеюсь, что мы победим и пробьемся на финальный турнир. Это задача не из простых, но никто и не обещал, что будет легко. Тем не менее у нас есть преимущество своего поля и возможность решить все вопросы на домашней арене. Ожидаю, что поединок будет равным», - заявил Ольсен.

    Напомним, что матч Дания – Швеция состоится во вторник, 17 ноября, в 22:45 по московскому времени. В первом матче Швеция была сильнее со счетом 2:1.

    Источник: УЕФА

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    17.11.2015 18:53
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