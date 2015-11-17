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    Корзины жеребьевки Евро-2016 определены почти полностью

    В последний день отбора Евро-2016 практически полностью определились корзины жеребьевки группового этапа турнира, которая состоится 12 декабря.

    В первую корзину попали Германия, Испания, Англия, Португалия, Бельгия и Франция.

    Во второй корзине расположились Италия, Россия, Швейцария, Австрия и Хорватия.

    В третью корзину уже точно попадут Польша, Румыния, Венгрия и Словакия, а также победитель пары Швеция – Дания.

    В четвертой корзине оказались Ирландия, Албания, Уэльс, Исландия и Северная Ирландия.

    Остальное зависит от результата противостояния Украины и Словении. Если на Евро-2016 выйдет Украина, то она займет место во второй корзине, Чехия – в третьей, Турция – в четвертой.

    Если путевку в финальный турнир завоюет Словения, то она попадет в четвертую корзину. Тогда во второй окажется Чехия, в третьей – Турция.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.11.2015 11:23
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 18 ноября 2015, 22:25

      Испания,Польша,Уэльс и домой)))

      0
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      Рейтинг: +7

      Marizza 18 ноября 2015, 09:17

      Даёшь нам Бельгию, Польшу и Турцию!!!
      И Украину в 1/4)) пусть сцука попробуют туда не выйти

      0
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      Рейтинг: +12

      Roman1988 18 ноября 2015, 01:10

      Остальное зависит от результата противостояния Украины и Словении. Если на "Евро-2016 выйдет Украина, то она займет место во второй корзине, Чехия – в третьей, Турция – в четвертой.

      Если путевку в финальный турнир завоюет Словения, то она попадет в четвертую корзину. Тогда во второй окажется Чехия, в третьей – Турция."

      Какой идиот назначил турецкого судью на матч Словении с Украиной? Майдан на поле устроили, словенцам не хватало только коктейлей Молотова, хотя болельщики что-то горящее на поле кидали.. Ну как Кравцу голову разбили, а судья в этот момент что делал, в носу ковырялся и сопли жевал... На ЧЕ буду болеть за Россию и Украину... Хотите минусуйте...

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 17 ноября 2015, 14:15

      Любой жребий будет для сборной России сложный. Состав корзин очень приличный! Взять хотя бы 4-ю корзину! Это только по "именам" многих уже записали в аутсайдеры. А на самом деле Албания обошла Данию в группе, Исландия - Турцию и Голландию, а Сев. Ирландия так и вовсе 1-е место в группе заняла! Про Ирландию и Уэльс я вообще молчу. В любом случае нашей сборной желаю удачно выступить на ЕВРО, что бы не было стыдно за наших игроков!

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      Рейтинг: +16

      monah-10 17 ноября 2015, 13:20

      Германия-Франция, Россия, Польша-, Турция-Уэльс, группа смерти, хотелось бы такой расклад,
      Португалия, Россия, Румыния, Албания, скорей всего Мутко такую группу закажет.

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      Рейтинг: +12

      Roman1988 > 18 ноября 2015, 01:13

      Как какую, самую лучшую...)

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      Рейтинг: +118

      Лыков 17 ноября 2015, 12:03

      Вот бы Францию Данию и Исландию, и с Францией открывать турнир, что бы сразу аплеуху получить и в бой, наши только так могут начать побеждать

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      Рейтинг: +119

      Дима1960 > Лыков 18 ноября 2015, 03:38

      ...или не начать.

      0
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      Рейтинг: +554

      CSKA №1 17 ноября 2015, 11:39

      Удачи России с жребием!!!

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      Рейтинг: +3137

      m40 > CSKA №1 17 ноября 2015, 12:38

      Да сколько уже было удачных жребиев и толку от этого... Нашим чем хуже- тем лучше. А так попадется халявная группа Португалия, Венгрия, Албания, так умудрятся не выйти из неё

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      Рейтинг: +119

      Дима1960 > 18 ноября 2015, 03:37

      Виноват лимит-россяне не привыкли напрягаться с паспортом мест обеспеченно.

      0
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