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    Катанец: «У нас есть шанс на Евро-2016 - один гол может изменить многое»

    Главный тренер сборной Словении Сречко Катанец поделился своими ожиданиями перед матчем против Украины.

    "Мы знаем, что должны делать, знаем, что должны забивать как минимум дважды в основное время. Считаю, мы можем пробиться на Евро только в том случае, если будем готовы к матчу на сто процентов. Также нельзя упускать свои моменты.

    У Украины большое преимущество, но каждый, кто знаком с футболом, знает, что понятия "очень трудно" и "невозможно" не тождественны. Один гол может изменить многое. В первом матче в Львове мы уяснили, что в подобных противостояниях нужно реализовать хотя бы один голевой момент. Мы контролировали и игру, и мяч, особенно в первом тайме, но действовали недостаточно агрессивно", - заявил Катанец.

    Напомним, матч состоится сегодня в Мариборе. В первом поединке украинцы были сильнее со счетом 2:0.

    Источник: УЕФА

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    17.11.2015 09:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 17 ноября 2015, 11:34

      Больше движения в игре и вы во Франции! Удачи

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