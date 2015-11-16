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    Калиниченко: «Ответный матч между Украиной и Словенией закончится вничью 1:1»

    Бывший полузащитник сборной Украины и «Спартака» Максим Калиниченко считает, что команды Украины и Словении сыграют вничью в ответном матче.

    «Для меня сценарий игры очевиден: словенцы побегут вперед, используя фланги. Именно после фланговых проходов и навесов балканцев наша команда переживала в львовском матче нервные эпизоды.

    У словенцев рослые, атлетичные футболисты, ничего нового они выдумывать не будут. Другое дело, если хозяева пойдут вперед большими силами, тогда у нас появятся зоны для контратак, которыми могут воспользоваться Ярмоленко и Коноплянка. Прогноз – 1:1», - сказал Калиниченко.

    Напомним, что в первом матче Украина победила со счетом 2:0.

    Источник: УЕФА

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    16.11.2015 17:18
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