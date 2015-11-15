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    Блаттер и Платини могут быть отстранены от футбола на более длительный срок

    Президент ФИФА Йозеф Блаттер и президент УЕФА Мишель Платини могут быть отстранены от футбольной деятельности на шесть лет.

    Следователи расследуют дело по поводу незадекларированного платежа в размере 1,35 миллиона фунтов, который был перечислен на счет Платини за работу консультантом девять лет назад. Сообщается, что расследование может быть завершено к концу года.

    Напомним, в ранее комитет по этике ФИФА отстранил Блаттера от исполнения своих обязанностей на 90 дней с возможностью продления этого срока еще на 45 дней.

    Источник: Daily Mail

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    15.11.2015 12:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +268

      BorisoW 15 ноября 2015, 16:51

      Платини как старуха у разбитого корыта остался.......

      0
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 15 ноября 2015, 16:30

      Платини топил Старого, топил, а тот его возьми, да и утяни за собой.

      0
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      Рейтинг: +9

      gunduzaqayev 15 ноября 2015, 15:45

      Давно пора-созрели!

      -1
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      Рейтинг: +207

      Z O D I A C 15 ноября 2015, 13:40

      Как к футболисту у меня к Платини претензий нет, но вот как к человеку... Не эта ли моська громче всех брехала на слона? А у самого-то, оказывается, тоже рыльце в пушку.

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