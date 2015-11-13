Франция – Германия. Онлайн-трансляция

Пока в Европе гремят стыковые матчи за право поехать на чемпионат Европы, команды, уже попавшие туда, проводят товарищеские поединки. Интереснейшей должна получиться встреча между сборными Франции и Германии. Последний матч между командами завершился в пользу действующих чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ-2014 со счетом 0:1. Сегодня, французы попробуют взять реванш.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Франция – Германия. Комментатор – Андрей Ерофеев. Начало в 23:00, не пропустите!