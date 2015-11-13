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    Джеко: «Очень хотим впервые попасть на Евро»

    Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко поделился ожиданиями от первого матча плей-офф квалификации Евро-2016 против Ирландии. По словам футболиста, его национальная команда должна победить, так как все футболисты, за исключением Мухамеда Бешича, находятся в строю.

    "Мы играем в Зенице на любимом стадионе. Надеюсь, победим. Я знаком практически со всеми футболистами сборной Ирландии. Все они очень хорошие игроки. Многие выступают в Англии, в сильнейшем чемпионате в мире. Они не лишены индивидуального мастерства, хотя главное их оружие - командная игра. Они никогда не сдаются. Думаю, что и в пятницу они будут биться до конца. Мы очень хотим впервые отобраться на Евро, но и соперник желает поехать во Францию", - отметил Джеко.

    Матч Босния и Герцеговина - Ирландия состоится сегодня на стадионе "Билино Поле" и начнется в 22:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    13.11.2015 08:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 13 ноября 2015, 08:49

      Мы делили апельсин. Много нас, а он один.

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