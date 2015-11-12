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    Вратарь сборной Венгрии: «Я не топ-модель, результат важнее внешнего вида»

    Вратарь сборной Венгрии Габор Кирай ответил на вопросы журналистов в преддверии первого стыкового матча за выход на Евро-2016 против команды Норвегии. Футболист прокомментировал свою манеру одеваться: в отличие от большинства вратарей он выступает не в шортах, а в спортивных штанах.

    «Дело в удобстве. Мне приходится падать на траву, а иногда и на замерзшую землю. Выступая в Англии и Германии, я пробовал играть в шортах, но это не для меня. Результат важнее внешнего вида. Чтобы облегчить движения, я всегда одеваю штаны большего размера. Кроме того, в них не больно падать. Я вратарь, а не топ-модель», - говорит Кирай.

    39-летний голкипер пока не собирается завершать карьеру.

    «Я закончу играть тогда, когда этого потребует мой организм. Сейчас я к этому не готов».

    Также Кирай поделился ожиданиями от матча.

    «Хотим хорошо сыграть в Осло, чтобы затем в домашней встрече закрепить успех».

    Первая встреча между сборными Норвегии и Венгрии состоится сегодня. Начало – в 22.45.

    Источник: Skysports

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    12.11.2015 20:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 14 ноября 2015, 09:13

      Штаны не штаны, а Венгры выиграли и Кирай помог.

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