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    Платини не вошел в список претендентов на пост президента ФИФА

    Сегодня был обнародован список из пяти кандидатов на пост президента ФИФА. Стоит отметить, что в него не попал нынешний президент УЕФА Мишель Платини. Ранее Платини заявил, что отношения с действующим главой ФИФА Йозефом Блаттером у него испортились, когда тот принял решение переизбираться на следующий срок.

    На данный момент список кандидатов на пост президента ФИФА выглядит следующим образом:

    - принц Али бин Аль-Хусейн;

    - глава Азиатской футбольной конфедерации шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа

    - Жером Шампань;

    - Джанни Инфантино;

    - Токио Севале.

    Напомним, что выборы пройдут 26 февраля 2016 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.11.2015 11:57
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 ноября 2015, 15:51

      Это отлично,его ещё нужно выгнать из УЕФА и выбрать нового президента УЕФА.

      0
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 12 ноября 2015, 15:46

      Да, а кандидатов нет, Инфантино единственный мало мальски известный.

      1
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      Рейтинг: +268

      BorisoW 12 ноября 2015, 15:33

      Сам начал стучать на Блаттера,правда не подумал,что и самого дёргать начнуть,теперь как старуха у разбитого корыта сидит...

      0
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 12 ноября 2015, 15:06

      думаю, Шампань станет. Что в списке делает принц? Неужто он реально будет полноценно работать в ФИФА? Как и шейх, у которого еще и в Азии должность.

      0
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      Рейтинг: +11

      Путь так далёк 12 ноября 2015, 13:29

      Правильно ! Не место этому коррупционеру там !

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