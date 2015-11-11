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    Роналду: «Я недостаточно умен, чтобы быть президентом ФИФА»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду заявил, что не планирует в будущем бороться за пост президента ФИФА.

    «Не могу сказать, что я совсем глуп, однако я точно недостаточно умен для того, чтобы бороться за должность президента ФИФА. За свое будущее я абсолютно не переживаю: физическая форма позволит мне еще долго играть на самом высоком уровне, а что касается более отдаленного времени, то у меня есть несколько проектов, и они интереснее, чем борьба за президентский пост», – говорит Роналду.

    Источник: ТАСС

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    11.11.2015 01:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8

      Спб on-line 11 ноября 2015, 10:02

      Если Месси будет баллотироваться, то и этот зализанный будет тут как тут...

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