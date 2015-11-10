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    Моуринью обсудил с Абрамовичем свое дальнейшее будущее

    Наставник «Челси» Жозе Моуринью встретился с хозяином клуба Романом Абрамовичем, чтобы обсудить текущее положение дел в команде.

    По информации источника, близкого к окружению португальца, Моуринью заявил Абрамовичу, что пришло время избавиться от «гнилых яблок» в команде. В свою очередь, российский бизнесмен выразил поддержку специалисту, но при этом отметил, что надеется на перемены и ждет результата.

    Отметим, что в СМИ давно ходят слухи о конфликте главного тренера «аристократов» с игроками команды Сеском Фабрегасом и Эденом Азаром.

    В матче последнего тура АПЛ «Челси» потерпел минимальное поражение от «Сток Сити» со счетом 0:1. Сейчас команда Моуринью занимает 16-ю строчку в таблице и идет всего в трех очках от зоны вылета.

    Источник: Marca

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    10.11.2015 18:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +117

      Marchen 12 ноября 2015, 14:26

      вот кто-то урвет этих игроков!
      помню МЮ долго добивался трансфера Азара из Лилля! и пролетели! вот шанс!

      0
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      Рейтинг: +19

      alladin13 10 ноября 2015, 20:30

      Половину команды на выход легко! Лучше начать сначала с молодыми, чем с опытными шакалами.

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 10 ноября 2015, 19:23

      Конечно проще продать игроков и заработать,чем уволить Моура и потерять огромные деньги

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      Рейтинг: +18

      sergge1207 > Asbjorn 11 ноября 2015, 05:28

      Согласен

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      Рейтинг: +200

      dzvinka 10 ноября 2015, 19:08

      помоему самое гнилое яблоко там одно, и одна чутка поменьше - Коста.))

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