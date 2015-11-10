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    Германия представила новую игровую форму

    Сборная Германии представила основной комплект игровой формы для участия в чемпионате Европы-2016, который состоится во Франции. Производителем экипировки является компания Adidas. Форма выполнена в традиционных цветах: футболка исполнена в белом цвете с тремя вертикальными черными полосками по бокам.

    Напомним, что сборная Германии квалицировалась на Евро-2016 на прямую, заняв первое место в группе D, опередив на одно очко сборную Польши.

    Источник: Twitter

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    10.11.2015 08:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +173

      Serjik78 10 ноября 2015, 16:59

      Фигасе народу на презентации формы. Нашим чинушам бы поучиться подходам успешных сборных.

      0
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      Рейтинг: +25031

      bset 10 ноября 2015, 13:12

      Атмосфера там хороша. Сразу видно, что для болельщиков в первую очередь презентация.

      1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 10 ноября 2015, 11:48

      а чем она от предыдущей отличается ?

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 10 ноября 2015, 09:10

      Да хоть голые все равно выиграют

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