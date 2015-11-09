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    Киевское «Динамо» будет играть в футболках с антирасистскими надписями

    В матче 14-го тура УПЛ против «Стали» игроки киевского «Динамо» вышли на поле в футболках с надписью «Разом проти расизму» («Вместе против расизма»).

    Сообщается, что в футболках с подобными лозунгами киевляне будут играть до конца года во всех турнирах. Украинский вариант слогана будет использоваться в матчах УПЛ и Кубка Украины, а в играх Лиги чемпионов на футболки будет нанесена надпись «No to racism».

    Напомним, УЕФА обвиняет «Динамо» в расистском поведении фанатов во время матча ЛЧ против «Челси».

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    09.11.2015 22:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +13

      Maslennikov 9 ноября 2015, 23:15

      А что вам украинцы плохого сделали?
      Отобрали Крым, потом полстраны еще на референдуме. А сами Чечню раздалбывали 10 лет.Чем Украина плоха?

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Maslennikov 10 ноября 2015, 08:46

      Ну так Чечню отстроили на зависть многим и теперь там тишина и покой. А хохлы вряд ли этим будут заниматься. Им в западло, да и денег нет. Если только колени не сотрут прося у МВФ.

      -1
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      Рейтинг: +407

      18JG 9 ноября 2015, 23:00

      Своих же убивают, но футболки с надписями против расизма. Уроды и показушники.

      0
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      Рейтинг: +792

      JI e x a 9 ноября 2015, 22:58

      Боже, сколько ошибок на этом сайте.... То стюард травму "потерпел", то в матче 14 "утра".... И это только навскидку из последних прочитанных статей. А что там дальше творится... У здешних новостников хоть среднее образование-то есть???

      0
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 9 ноября 2015, 22:52

      Будут играть в футболках с Бандеровскими надписями!Казлы ванючии.

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