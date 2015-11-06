Блаттер проведет в больнице до десяти дней

Президент ФИФА Зепп Блаттер, на 90 дней отстраненный от какой-либо футбольной деятельности, испытывает проблемы со здоровьем и до десяти дней будет находиться под наблюдением врачей.

«Он находится под медицинским наблюдением. Врачи будут приглядывать за ним в течение нескольких дней, до четверга или пятницы будущей недели. Блаттер находится под давлением со всех сторон, и, возможно, это трудно переносить не самому молодому человеку», – заявил советник Блаттера по связям с общественностью Клаус Штехлкер.