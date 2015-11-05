Слуцкий: «Программа-минимум – выход из группы»

с такими задачами и школьник справится когда на ЕВРО по три команды выходят то есть из шести команд занявших третьи места четыре лучшие выходят в плей оф разве это задача с такими задачами и Капелло бы справился
Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий считает, чтоб на Евро-2016 сборная поедет только ради побед.
«Программа-минимум – выход из группы.
В данном случае олимпийский принцип – ехать ради участия – не будет действовать.
Более конкретно о задачах можно будет говорить после жеребьевки», – передает слова Слуцкого «Россия 24».