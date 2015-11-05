Слуцкий: «Программа-минимум – выход из группы»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий считает, чтоб на Евро-2016 сборная поедет только ради побед.

«Программа-минимум – выход из группы.

В данном случае олимпийский принцип – ехать ради участия – не будет действовать.

Более конкретно о задачах можно будет говорить после жеребьевки», – передает слова Слуцкого «Россия 24».