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    Слуцкий: «Программа-минимум – выход из группы»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий считает, чтоб на Евро-2016 сборная поедет только ради побед.

    «Программа-минимум – выход из группы.

    В данном случае олимпийский принцип – ехать ради участия – не будет действовать.

    Более конкретно о задачах можно будет говорить после жеребьевки», – передает слова Слуцкого «Россия 24».

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.11.2015 17:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 5 ноября 2015, 20:20

      с такими задачами и школьник справится когда на ЕВРО по три команды выходят то есть из шести команд занявших третьи места четыре лучшие выходят в плей оф разве это задача с такими задачами и Капелло бы справился

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