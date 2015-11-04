Клопп: «Хэви-метал в дортмундской Боруссии? Думаю, в «Ливерпуле» мы создаем новый музыкальный стиль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп на пресс-конференции перед матчем против «Рубина» на групповом этапе Лиги Европы рассказал о том, как его команда готовилась к встрече с российским клубом.

– В Ливерпуле вы не смогли реализовать большинство, сыграв с «Рубином» вничью – 1:1. Почему?

– Игра в большинстве – не всегда преимущество, поскольку команда вдесятером отходит на свою половину поля и создает плотные ряды обороны.



– Понравился ли вам кто-то из игроков «Рубина» в первом матче?

– Конкретных игроков при обзоре мы не выделяем, нас, прежде всего, интересует манера игры команды.

– Успели ли вы погулять по Казани?

– Времени на прогулку у нас не было. Мы как прилетели – сразу в отель, а потом сюда. Но мы приехали в Казань не в качестве туристов.

– Около 10 лет назад, работая в «Майнце», вы отправили команду в лес, где футболисты должны были выжить без еды и напитков. Помог ли вам тот опыт и планируете ли вы устроить подобное с «Ливерпулем»?

– Это был идеальный сюжет для познавательной передачи (смех в зале). Это был полезный опыт, но я не хочу сравнивать «Ливерпуль» с « Майнцем». К тому же сейчас другое время. Не должно быть никакой публики, никакой прессы, но сейчас это невозможно.

– Вы как-то сказали, что «Боруссия» играет в стиле хеви-метал. – Услышав эти слова в вопросе журналиста, Клопп захохотал. – К какому музыкальному стилю относится нынешний «Ливерпуль»?

– (Продолжает смеяться.) Проблема в том, что я в свое время наговорил много разного дерьма (смех в зале). Думаю, мы создаем новый музыкальный стиль.