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    Оскар: «Ситуация в «Челси» не очень хорошая для Моуринью»

    Футболисты «Челси» пытаются помочь Жозе Моуринью справиться с кризисом в команде. Об этом рассказали полузащитники «синих» Оскар и Рамирес.

    «Все пытаются помочь ему, но ситуация не очень хорошая для Жозе, игроков, и болельщиков. «Челси» надо снова начать побеждать», - заявил Оскар.

    «Мы пытаемся помочь Моуринью на поле, однако мы не смогли помочь ему в субботу. Но мы стараемся победить в каждом матче, потому что это команда. И если мы проигрываем, то проигрывает и Жозе. Мы все одно целое. Нам надо играть так, как мы играли раньше», - добавил Рамирес.

    Источник: ФК «Челси»

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    01.11.2015 22:50
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