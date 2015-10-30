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    Куман: «Игра с «Борнмутом» бывает сложнее, чем с «Челси»

    Главный тренер «Саутгемптона» Рональд Куман поделился своими ожиданиями от матча 11-го тура АПЛ против «Борнмута».

    "Это АПЛ. Здесь игра с «Борнмутом» бывает сложнее, чем с «Ливерпулем» или «Челси». Нужно быть внимательным. Нужно высоко прессинговать, чтобы постоянно создавать давление на ворота соперника», - говорит Куман.

    Также голландец считает, что его подопечным трудно будет финишировать в четверке лучших, а «Челси» вскоре поправит свое турнирное положение.

    "Послушайте, на данный момент положение в таблице большой роли не играет. Все находятся близко друг от друга. Еще не время делать серьезные выводы. Наш опыт свидетельствует, что в четверке очень трудно финишировать. После не самого лучшего старта «Челси» будет мчать на всех парах вверх, у них отличный состав".

    Источник: Goal.com

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    30.10.2015 22:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15

      МитиС 30 октября 2015, 23:01

      Надеюсь, до НГ увидим новый Челси!)

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