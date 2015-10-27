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    «Вольфсбург» - «Бавария». Онлайн-трансляция

    «Вольфсбург» попытается в сегодняшнем матче 1/16 финала Кубка Германии обыграть «Баварию». На бумаге ости выглядят более внушительно, но некоторые специалисты считают, что «Вольфсбургу» под силу сразиться с более титулованным соперником. Что из этого выйдет, мы сможем увидеть сегодня вечером.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча «Вольфсбург» - «Бавария». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 22:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.10.2015 21:38
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