Маротта: «С уверенностью смотрю в будущее»

Генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта посетовал на летние изменения в составе, которые сказались на результатах команды.

«Летние изменения в нашей команде привели к определенным проблемам, но это вполне нормально. Мы теряли очки в довольно простых ситуациях. Тем не менее, я с уверенностью смотрю в будущее. Уверен, в ближайшее время "Ювентус" вернется на былой уровень», - заявил Маротта.

«Ювентус» в текущем сезоне неудачно стартовал, что отразилось на его положении в турнирной таблице: в девяти турах было набрано лишь 12 очков.