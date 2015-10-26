Гайс дисквалифицирован на пять игр за грубый фол

Полузащитник «Шальке» Йоханнес Гайс дисквалифицирован на пять матчей за грубое нарушение правил в матче Бундеслиги против «Боруссии» М (1:3).

Гайс жестко сфолил против полузащитника Андре Хана. В результате Хан получил перелом большеберцовой кости и травму мениска левого колена. Пострадавшему сделана операция, и он не сможет играть как минимум до конца этого года.

Гайс извинился перед Ханом, а также согласился с решением о своей дисквалификации.