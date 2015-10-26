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    Гайс дисквалифицирован на пять игр за грубый фол

    Полузащитник «Шальке» Йоханнес Гайс дисквалифицирован на пять матчей за грубое нарушение правил в матче Бундеслиги против «Боруссии» М (1:3).

    Гайс жестко сфолил против полузащитника Андре Хана. В результате Хан получил перелом большеберцовой кости и травму мениска левого колена. Пострадавшему сделана операция, и он не сможет играть как минимум до конца этого года.

    Гайс извинился перед Ханом, а также согласился с решением о своей дисквалификации.

    Источник: Twitter

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    26.10.2015 19:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11

      agbar_1313 27 октября 2015, 00:09

      Понять не могу логику, Суарезу значит дают 4 месяца за нелепый укус, а тут этот п****аз чуть не лишает другого футболиста возможности продолжить карьеру и дают 5 матчей ???? 5 матчей ?????? Да за такое нужно давать столько дисквалификации сколько другой футболист восстанавливается от травмы, что бы виновник тоже не играл всё это время !!!

      1
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      Рейтинг: +12

      STEWARD 26 октября 2015, 23:01

      су кккк аааааааааа

      0
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      Рейтинг: +19

      ArtMan91 26 октября 2015, 21:43

      вот тупой чмошник,ещё и оспаривал чето там

      0
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      Рейтинг: +15

      Gadzhi4990 26 октября 2015, 21:08

      Очень грубо

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