Гайс дисквалифицирован на пять игр за грубый фол

Понять не могу логику, Суарезу значит дают 4 месяца за нелепый укус, а тут этот п****аз чуть не лишает другого футболиста возможности продолжить карьеру и дают 5 матчей ???? 5 матчей ?????? Да за такое нужно давать столько дисквалификации сколько другой футболист восстанавливается от травмы, что бы виновник тоже не играл всё это время !!!
Полузащитник «Шальке» Йоханнес Гайс дисквалифицирован на пять матчей за грубое нарушение правил в матче Бундеслиги против «Боруссии» М (1:3).
Гайс жестко сфолил против полузащитника Андре Хана. В результате Хан получил перелом большеберцовой кости и травму мениска левого колена. Пострадавшему сделана операция, и он не сможет играть как минимум до конца этого года.
Гайс извинился перед Ханом, а также согласился с решением о своей дисквалификации.