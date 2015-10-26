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    Джовинко получил «Золотую бутсу» по итогам регулярного сезона МЛС

    Форвард «Торонто» и сборной Италии Себастьян Джовинко получил «Золотую бутсу», вручающуюся лучшему игроку по итогам регулярного сезона МЛС. 28-летний футболист в своем дебютном сезоне в американском чемпионате забил 22 мяча и отметился 16 голевыми передачами, установив тем самым рекорд лиги по системе гол+пас.

    Итальянец обошел в голосовании нападающего «Коламбуса» Кея Камара и форварда «Лос Анджелес Гэлакси» Робби Кина.

    Источник: Major League Soccer

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    26.10.2015 16:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2548

      Челнинец 26 октября 2015, 18:59

      все кто из Европы играет в МЛС, звезды. а джовинко так ваще как роналду или месси там)

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      Рейтинг: +167

      астраханец > Челнинец 26 октября 2015, 19:58

      Ну так в 28 лет пошел на завершение карьеры же)))

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