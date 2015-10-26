Джовинко получил «Золотую бутсу» по итогам регулярного сезона МЛС

Форвард «Торонто» и сборной Италии Себастьян Джовинко получил «Золотую бутсу», вручающуюся лучшему игроку по итогам регулярного сезона МЛС. 28-летний футболист в своем дебютном сезоне в американском чемпионате забил 22 мяча и отметился 16 голевыми передачами, установив тем самым рекорд лиги по системе гол+пас.

Итальянец обошел в голосовании нападающего «Коламбуса» Кея Камара и форварда «Лос Анджелес Гэлакси» Робби Кина.