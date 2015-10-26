Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Соуза: «Рома» не была лучше нас»

    Главный тренер "Фиорентины" Паулу Соуза рассчитывал на положительный результат встречи с "Ромой".

    «У "Ромы" подобран состав сильнее, но сегодня они не были лучше нас. "Фиорентина" создавала множество опасных моментов. Видно, что команда играла с желанием. К сожалению, результат матча не отражает того, что происходило на поле. Нас подвела реализация своих моментов. Мы заслуживали большего, чем это поражение», - считает Соуза.

    Напомним, матч девятого тура итальянской Серии А "Фиорентина" - "Рома" закончился со счетом 1:2.

    Источник: Transfermarkt

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.10.2015 07:15
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11