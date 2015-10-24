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    Мостовой: «Видим в «Спартаке» прошлогоднюю ситуацию»

    Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой поделился своими ожиданиями от матча красно-белых против «Динамо».

    "Прежде всего, я жду, что "Спартак" возьмет три очка, но другое дело, что спартаковцам трудновато. Как-то буксуют они, и предыдущая игра с "Локомотивом" это лишний раз доказала. Проиграли армейцам, проиграли "Локомотиву", а теперь третий матч с московской командой. Пускай "Динамо" сейчас не находится в хорошем игровом состоянии, есть свои трудности, но "Динамо" некуда отступать, у них строится команда. "Спартаку" будет нелегко", - уверен Мостовой.

    По его мнению, решающим фактором в этой встрече может стать самоообладание.

    "Да, мы знаем, что у "Спартака" сейчас есть и травмированные игроки в нападении, но у "Динамо" у самого перестановки. Я думаю, что игра будет интересной, и выиграет тот, кто сможет справиться с волнением. На "Спартак" перед началом сезона мы многое ставили, рассчитывали, а видим вновь прошлогоднюю ситуацию и ситуацию, которая повторяется последние годы. С нетерпением буду ждать этот матч".

    Матч "Динамо" - "Спартак" состоится в воскресенье 25 октября. Начало - в 13.30.

    Источник: Р-Спорт

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    24.10.2015 21:21
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36

      3ЕНИТ 81 25 октября 2015, 09:12

      Надо возвращать Карпина Валеру.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +12454

      Вомбат 24 октября 2015, 21:34

      Эт самую ситуацию, которая повторяется последние годы, Федун повторять не должен. Пусть он хоть Аленичеву даст возможность выстроить игру.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +154

      mondm 24 октября 2015, 21:26

      Каждый год одно и тоже)

      -1
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 24 октября 2015, 21:23

      3.14 здит и ... посмотрели бы на тебя на месте тренера!

      0
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      Рейтинг: +167

      астраханец > PNZ1985 25 октября 2015, 01:13

      Мостовой все по делу говорит. Есть контраргументы по существу? "Спервадобейся", как видишь, не канает

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