Мостовой: «Видим в «Спартаке» прошлогоднюю ситуацию»

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой поделился своими ожиданиями от матча красно-белых против «Динамо».

"Прежде всего, я жду, что "Спартак" возьмет три очка, но другое дело, что спартаковцам трудновато. Как-то буксуют они, и предыдущая игра с "Локомотивом" это лишний раз доказала. Проиграли армейцам, проиграли "Локомотиву", а теперь третий матч с московской командой. Пускай "Динамо" сейчас не находится в хорошем игровом состоянии, есть свои трудности, но "Динамо" некуда отступать, у них строится команда. "Спартаку" будет нелегко", - уверен Мостовой.

По его мнению, решающим фактором в этой встрече может стать самоообладание.

"Да, мы знаем, что у "Спартака" сейчас есть и травмированные игроки в нападении, но у "Динамо" у самого перестановки. Я думаю, что игра будет интересной, и выиграет тот, кто сможет справиться с волнением. На "Спартак" перед началом сезона мы многое ставили, рассчитывали, а видим вновь прошлогоднюю ситуацию и ситуацию, которая повторяется последние годы. С нетерпением буду ждать этот матч".

Матч "Динамо" - "Спартак" состоится в воскресенье 25 октября. Начало - в 13.30.