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    Левандовски может быть наказан за распитие шампанского на поле

    Нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски может быть наказан за распитие шампанского на футбольном поле. Отмечается, что варшавское отделение полиции получило анонимное сообщение, в котором говорится о том, что после победы поляков над сборной Ирландии Левандовски употреблял алкоголь прямо на поле.

    Согласно закону подобное поведение недопустимо. Употребление спиртных напитков, чья крепость выше, чем 3,5 градуса, возможно только в специальных местах.

    "Мы не воспринимаем это серьезно. Я надеюсь, Польский футбольный союз объяснит ситуацию. Я не хочу, чтобы Роберту пришлось заниматься такой мелочью", - поделился мнением о ситуации агент Левандовски Цезарий Кухарский.

    Источник: Р-Спорт

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    24.10.2015 15:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 24 октября 2015, 17:49

      Придурки гейропейские))) Дайте людям играть и заслуженно отдыхать.

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