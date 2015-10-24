Левандовски может быть наказан за распитие шампанского на поле

Нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски может быть наказан за распитие шампанского на футбольном поле. Отмечается, что варшавское отделение полиции получило анонимное сообщение, в котором говорится о том, что после победы поляков над сборной Ирландии Левандовски употреблял алкоголь прямо на поле.

Согласно закону подобное поведение недопустимо. Употребление спиртных напитков, чья крепость выше, чем 3,5 градуса, возможно только в специальных местах.

"Мы не воспринимаем это серьезно. Я надеюсь, Польский футбольный союз объяснит ситуацию. Я не хочу, чтобы Роберту пришлось заниматься такой мелочью", - поделился мнением о ситуации агент Левандовски Цезарий Кухарский.