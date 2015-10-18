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    Ярмоленко извинился перед Степаненко

    Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко сообщил, что нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко извинился перед ним сразу после инцидента с выброшенной футболкой.

    «Андрей мне позвонил в тот же вечер, извинился, объяснил, как все произошло. Если бы я не знал Ярмоленко и посмотрел бы видео с этим моментом, то, возможно, и сомневался в искренности его слов. Но так, как я Андрея знаю давно, еще с юношеской сборной, то не думаю, что это было сделано с каким-то умыслом. Тем более, что он мне позвонил не через день, не через два, а сразу после игры, по горячим следам. Мы с ним объяснились, и я уверен, что его извинение было искренним, от чистого сердца», - заявил Степаненко.

    Источник: Сегодня.ua

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    18.10.2015 21:47
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