Перишич: «Поблагодарю итальянцев»

Полузащитник хорватской сборной Иван Перишич признался, что собирается поблагодарить итальянцев за их победу в матче с Норвегией, благодаря которой Хорватия заняла второе место в группе и напрямую вышла на Евро-2016.

«Сейчас у нас будет пять-шесть месяцев, чтобы вывести сборную на уровень выше. Мы благодарны итальянцам за их победу. Поблагодарю завтра партнеров по «Интеру». Мы отдали все силы и счастливы», - рассказал Перишич, который забил единственный гол в победном матче своей сборной против Мальты.