Известны 20 участников Евро-2016

Завершился отборочный турнир на чемпионат Европы 2016 года, и стали известны 20 участников турнира из 24-х.

На чемпионате Европы 2016 года сыграют: Франция, Албания, Австрия, Бельгия, Чехия, Англия, Германия, Исландия, Италия, Северная Ирландия, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Испания, Словакия, Швейцария, Уэльс, Хорватия, а также сборная Турции, ставшая лучшей среди команд, которые заняли в своих группах третьи места.

Еще четыре участника определятся по итогам стыковых матчей.