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    Известны 20 участников Евро-2016

    Завершился отборочный турнир на чемпионат Европы 2016 года, и стали известны 20 участников турнира из 24-х.

    На чемпионате Европы 2016 года сыграют: Франция, Албания, Австрия, Бельгия, Чехия, Англия, Германия, Исландия, Италия, Северная Ирландия, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Испания, Словакия, Швейцария, Уэльс, Хорватия, а также сборная Турции, ставшая лучшей среди команд, которые заняли в своих группах третьи места.

    Еще четыре участника определятся по итогам стыковых матчей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.10.2015 00:20
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -9

      uxxvu 14 октября 2015, 09:13

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      0
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      Рейтинг: +24

      ARAX 14 октября 2015, 00:53

      Аффтор..Может Украина , а не Турция ??? Очков по-больше будет...

      -3
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      Рейтинг: +53

      moloko plus > ARAX 14 октября 2015, 01:07

      Нет. К сожалению для аффтора, если вычесть очки в матчах с последними командами, то у Турции больше.

      1
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      Рейтинг: +24

      ARAX > moloko plus 14 октября 2015, 01:50

      Турция 18..Украина и Норвегия 19..У Украина лучшая разница мячей.....Какие еще последние матчи....???

      -1
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      Рейтинг: +53

      moloko plus > ARAX 14 октября 2015, 02:05

      Поскольку не во всех группах одинаковое количество команд, то при определении лучшей третьей команды не учитываются очки, набранные в матчах со сборными, занявшими последние места в своих группах.
      Украина набрала 19 очков, из которых шесть - в матчах с Македонией, которая стала последней в группе. Таким образом, у Украины в споре с другими третьими местами считаются только 13 баллов.
      Турция набрала 18 очков, из них только два - в матчах с Латвией, которая стала последней. Таким образом, у Турции 16 очков при подсчете лучшей третьей команды.
      16 больше 13.
      Турция на Евро, Украина в стыках.

      6
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      Рейтинг: +428

      Ronaldinho R10 > moloko plus 14 октября 2015, 02:36

      Не знал таких тонкостей,красавец!Спасибо!

      0
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      Рейтинг: +10

      ♣sTiTch♣ > moloko plus 14 октября 2015, 03:42

      разложил по полочкам)

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