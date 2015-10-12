Евро-2016. Австрия разгромила Лихтенштейн, Швеция обыграла Молдавию

В группе G помимо матча сборной России завершилось также еще две игры. Австрийцы лишний раз укрепили свое лидерство в таблице, разгромив дома Лихтенштейн. Шведы обыграли на своем поле Молдавию и примут участие в стыковых матчах за выход в финальную часть Евро-2016.

Евро-2016. Отборочные матчи. Группа G. 10-й тур

Австрия – Лихтенштейн – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Арнаутович, 12; 2:0 – Янко, 54; 3:0 – Янко, 57.

Швеция – Молдавия – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Ибрагимович, 24; 2:0 – Зенгин, 47.