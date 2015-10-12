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    Евро-2016. Австрия разгромила Лихтенштейн, Швеция обыграла Молдавию

    В группе G помимо матча сборной России завершилось также еще две игры. Австрийцы лишний раз укрепили свое лидерство в таблице, разгромив дома Лихтенштейн. Шведы обыграли на своем поле Молдавию и примут участие в стыковых матчах за выход в финальную часть Евро-2016.

    Евро-2016. Отборочные матчи. Группа G. 10-й тур

    Австрия – Лихтенштейн – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Арнаутович, 12; 2:0 – Янко, 54; 3:0 – Янко, 57.

    Швеция – Молдавия – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ибрагимович, 24; 2:0 – Зенгин, 47.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.10.2015 21:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 12 октября 2015, 21:27

      1-0 Ибрагимович, 0-2 Зенгин - это потому что воротами поменялись?

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      Рейтинг: +167

      астраханец > Старый Пью 13 октября 2015, 01:24

      Так и было написано?)))

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