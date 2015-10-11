Сербия - Португалия. Смотреть онлайн

Этот матч ничего не решает с точки зрения турнирной таблицы, поскольку Португалия уже обеспечила себе первое место и празднует выход на Евро-2016, а Сербия давно потеряла любые шансы поехать во Францию. Тем не менее, игра обещает быть зрелищной.



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