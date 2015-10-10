Мутко: «Игра на результат не может быть зрелищной»

Министр спорта РФ Виталий Мутко, присутствовавший на отборочном матче к Евро-2016 между Молдавией и Россией (1:2), отметил, что игра подопечных Леонида Слуцкого была направлена исключительно на достижение результата.

"Игра на результат не может быть зрелищной, красивой. Она должна была дать результат, и она дала. Я доволен, ребята молодцы. На них давила ответственность, и, конечно, они хотели все сделать наверняка. Было непросто играть. В первом тайме вся молдавская команда была сзади, и их оборону сложно было взламывать. Во втором тайме мы забили, но потом молдаване смогли сократить отставание с углового, и мы видели, что у них был эмоциональный подъем. Но в итоге наши ребята смогли выровнять игру и уверенно завершили ее. В целом, счет по игре, и, конечно, я рад, что мы сделали еще один шаг вперед к Евро.

Я бы сейчас выделил всю команду. Каждый был на своем месте. Это была настоящая команда. Я бы не стал никого выделять персонально", - отметил Мутко.