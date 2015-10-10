Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Еремеев: «Чтобы уехать в Англию, Кокорин должен забивать»

    Нападающий сборной России по пляжному футболу Егор Еремеев в эксклюзивном интервью "Бомбардиру" рассказал, что был уверен в бомбардирских качествах нападающего сборной России Александра Кокорина.

    "Я был уверен, что Александр Кокорин отличится в игре с Молдавией, прямо вот стопроцентная уверенность была во мне. Особенно после того, как вместо Смольникова появился Кузьмин. Олег такую передачу отдал нападающему "Динамо"… Но Саша пробил мимо ворот. Сейчас его активно сватают в лондонский "Арсенал". Значит, такие моменты он должен был реализовывать, чтобы в будущем уехать в Англию".

    Полный текст интервью Егора Еремеева читайте здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.10.2015 11:05
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 10 октября 2015, 16:25

      Кокорин как футболист полный ноль какая ему Англия он там вообще пропадет а может быть и к лучшему мы все забудем про него и не вспомним никогда

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      Muhammed-666 10 октября 2015, 12:47

      Причем тут забивать. . Сначала хотя бы играть начнет а не просто присутствовать а потом можно и о забивать задуматься

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1010

      OOOVVV. 10 октября 2015, 12:35

      Да,промах с четырёх метров в актив Кокорину не поставишь.И ведь бил без борьбы с защитником.Бывает. Арсенал?Пожалуй мимо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      Виннипух ПЕРЬМ. 10 октября 2015, 12:09

      Тульского арсеналу не нужен кокорин.
      Им нужен роналду

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      Смит80 10 октября 2015, 11:42

      он забивает... на все забивает,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12454

      Вомбат 10 октября 2015, 11:26

      Арсенал???? Разве что тульский Арсенал, но там таких зарплат нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 10 октября 2015, 11:13

      Какая Англия??? Его в Томь надо сослать в аренду. Зазнался!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11