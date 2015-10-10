Еремеев: «Чтобы уехать в Англию, Кокорин должен забивать»

Нападающий сборной России по пляжному футболу Егор Еремеев в эксклюзивном интервью "Бомбардиру" рассказал, что был уверен в бомбардирских качествах нападающего сборной России Александра Кокорина.

"Я был уверен, что Александр Кокорин отличится в игре с Молдавией, прямо вот стопроцентная уверенность была во мне. Особенно после того, как вместо Смольникова появился Кузьмин. Олег такую передачу отдал нападающему "Динамо"… Но Саша пробил мимо ворот. Сейчас его активно сватают в лондонский "Арсенал". Значит, такие моменты он должен был реализовывать, чтобы в будущем уехать в Англию".

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