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    «Интер» может пополниться Фегули уже зимой

    Полузащитник "Валенсии" Софиан Фегули может продолжить карьеру в итальянской Серии А. В услугах 25-летнего алжирца заинтересован миланский "Интер".

    Контракт игрока с "летучими мышами" истекает летом 2016 года, и руководство "нерадзурри" рассчитывает приобрести его в зимнее трансферное окно за 4-5 миллионов евро. Отмечается, что "Валенсия" предлагает Фегули зарплату 2 миллиона евро в год при продлении контракта, но хавбек хочет получать 2,5.

    В текущем сезоне алжирец провел шесть матчей в Примере, не забив ни одного гола. Напомним, что "оранжевые" являются соперником "Зенита" по групповому этапу Лиги чемпионов.

    Источник: Tuttosport

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    09.10.2015 15:13
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