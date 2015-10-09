«Интер» может пополниться Фегули уже зимой

Полузащитник "Валенсии" Софиан Фегули может продолжить карьеру в итальянской Серии А. В услугах 25-летнего алжирца заинтересован миланский "Интер".



Контракт игрока с "летучими мышами" истекает летом 2016 года, и руководство "нерадзурри" рассчитывает приобрести его в зимнее трансферное окно за 4-5 миллионов евро. Отмечается, что "Валенсия" предлагает Фегули зарплату 2 миллиона евро в год при продлении контракта, но хавбек хочет получать 2,5.



В текущем сезоне алжирец провел шесть матчей в Примере, не забив ни одного гола. Напомним, что "оранжевые" являются соперником "Зенита" по групповому этапу Лиги чемпионов.