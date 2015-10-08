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    Слуцкий: «У нас недостаток информации по сборной Молдавии»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий поделился своим мнением о сопернике перед матчем отбора Евро-2016 против Молдавии.

    "У нас больше известны те, кто играет в России. Между тем в сборной поменялся тренер, есть группа дисквалифицированных и травмированных футболистов, так что на поле появится немало новых лиц. В этом смысле я согласен с коллегой Стефаном Стойкой, что молдаване знают нашу сборную лучше, чем мы их команду.

    Постараемся компенсировать недостачу информации уже на поле уровнем мастерства и готовности. У нас в составе много опытных игроков. Надеюсь, у них хватит умения и психологической устойчивости, чтобы показать себя в тяжелом поединке. А игра нас ждет трудная, напряженная и обоюдоострая, поскольку уже наступила решающая стадия", - заявил Слуцкий.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.10.2015 20:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 8 октября 2015, 21:49

      За каждого нашего журналиста, что молдаване не пустили - по голу!!! Показать им Кузькину Мать!!!

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 8 октября 2015, 21:33

      Вперёд за победой!!

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      Рейтинг: +2867

      nemolod 8 октября 2015, 21:18

      По-любому придется играть на победу-только в этом случае гарантируется реальный шанс попадания на Евро без оглядки на шведскую команду!

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      Рейтинг: +11559

      alex1951 8 октября 2015, 20:58

      полагаю это т факт не помешает вам забить с десяток мячей)))

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