«Говерла» подаст апелляцию на трансферный запрет ФИФА

Ужгородская "Говерла", на которую наложен трансферный запрет до января 2017 года, подаст апелляцию в ФИФА после изучения всех документов этого дела, сообщает украинский телеканал "Футбол 1".

Напомним, ранее ФИФА наложила запрет на регистрацию новичков "Говерлы" на два трансферных периода из-за неправомерного расторжения контракта с нападающим Мариусом Никулаэ.

Основная проблема для "Говерлы" состоит в том, что у большинства из 13-ти арендованных у киевского "Динамо" игроков зимой заканчиваются контракты. Таким образом, ужгородцы потеряют практически весь свой основной состав и смогут рассчитывать только на игроков команд U-21 и U-19.