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    «Говерла» подаст апелляцию на трансферный запрет ФИФА

    Ужгородская "Говерла", на которую наложен трансферный запрет до января 2017 года, подаст апелляцию в ФИФА после изучения всех документов этого дела, сообщает украинский телеканал "Футбол 1".

    Напомним, ранее ФИФА наложила запрет на регистрацию новичков "Говерлы" на два трансферных периода из-за неправомерного расторжения контракта с нападающим Мариусом Никулаэ.

    Основная проблема для "Говерлы" состоит в том, что у большинства из 13-ти арендованных у киевского "Динамо" игроков зимой заканчиваются контракты. Таким образом, ужгородцы потеряют практически весь свой основной состав и смогут рассчитывать только на игроков команд U-21 и U-19.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.10.2015 19:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25

      Payet 7 октября 2015, 19:49

      Клуп такой есть Говерла называется

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