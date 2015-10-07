Фергюсон: «Назначение Мойеса в «МЮ» было лучшим на тот момент решением»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон рассказал о том, как происходил выбор его преемника, которым в итоге стал Дэвид Мойес.

«Назначение Мойса было лучшим на тот момент решением. Мы правильно выбрали тренера, Дэвид хорошо поработал с «Эвертоном». Я не думаю, что мы ошиблись, но у него, к сожалению, не получилось», - говорит Фергюсон.

Также шотландец ответил тем критикам, кто считает, что Моейс был изначально обречен на провал с «МЮ».

«Имеете в виду эти разговоры, что я оставил Мойесу старую команду и прочую чепуху? Мы выиграли лигу с отрывом в 11 очков. Средний возраст моих команд всегда был 27-28 лет. Глейзеры и Дэвид Гилл тоже сыграли свою роль в назначении Мойеса. Неужели вы считаете, что только один человек мог решить судьбу «Манчестер Юнайтед»? Это чушь. Процесс шел, как и должен был. В руководстве «МЮ» – профессионалы. Глейзеры и Дэвид Гилл знают, что делают».

По словам Фергюсона все другие подходящие специалисты были уже заняты.

«В сентябре 2012-го я поужинал с Пепом Гвардиолой. Тогда я не собирался уходить из «МЮ». Попросил Гвардиолу позвонить мне через какое-то время и рассказать, что он собирается делать. Он не позвонил, а затем возглавил «Баварию». Моуринью собирался в «Челси», Анчелотти – в «Реал», Клопп подписал новый контракт, ван Гаал работал со сборной Голландии».