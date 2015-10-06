В Москве состоялся IV Кубок атомной промышленности

26 сентября в Академии «Спартак» им. Ф.Ф.Черенкова состоялся отраслевой спортивный праздник «IV Всероссийский Кубок атомной промышленности 2015», приуроченный ко Дню работника атомной энергетики и промышленности, а также к 70-летию атомной отрасли.

Спорт, здоровый дух соперничества, веселье в кругу коллег и членов семьи – все это и был «IV Кубок атомной промышленности».

Работники атомной энергетики из Москвы, Санкт-Петербурга, Обнинска, Подольска, Нижнего Новгорода и других городов собрались на футбольных полях академии «Спартак», чтобы сразиться за высшие награды в различных видах спорта: перетягивание каната, стрельба, настольный теннис, гиревой спорт, армрестлинг, дартс, шахматы, даже нормы ГТО. А главным событием Кубка стало корпоративное состязание по мини-футболу.

Сразу после торжественной церемонии открытия турнира, ведущим которого стал знаменитый спортивный комментатор, голос футбольного Чемпионата мира в Бразилии – Александр Неценко, стартовали игры по мини-футболу. А затем соревнования начались и среди силачей, тягавших огромного размера гири, армрестлеров, демонстрировавших свою рукастость, шахматистов, строящих победные стратегии. Многие – показали невероятную спортивную подготовку в нормах ГТО.

Лучшими в мужском первенстве стали Сергей Симаков из «НИАЭП», Дмитрий Барановский (ГНЦ «РФ-ФЭИ») и Дмитрий Ярымов («НИАЭП»). Среди женщин нормами ГТО лучше всего овладели две представительницы нижегородского «НИАЭП» Илона Хоштария и Юлия Симановская, бронзу получила Анна Сизых из «Росатома», которая раскрыла секрет своего успеха:

«Атмосфера мероприятия замечательная, хочется сказать огромное спасибо организаторам. Чувствуется спортивный дух, видно, что все команды готовились. Очень приятно, что в различных организациях спорт поддерживается на таком высоком уровне. У «Росатома» сегодня двойной праздник – мы отмечаем 70 лет, и здорово, что проявили себя в разных видах спорта. В чем мой секрет? Я фанат конного спорта, раньше занималась боксом. Считаю, что надо всегда поддерживать себя в хорошей форме – делать пробежки, посещать спортивный зал и делать хотя бы базовые упражнения. В школе ГТО не было, но работая в «Росатоме», я смогла попробовать себя в этом. И мне понравилось».

Участниками праздника стали не только спортсмены, но и болельщики. Для детей работала специальная игровая зона с аниматорами и художниками по аквагриму. Гости постарше могли попробовать блюда полевой кухни, сыграть в настольный хоккей и футбол, а также посмотреть на выступления чемпионов России по черлидингу – группы BAGIRA. Ну и, конечно же, поболеть за коллег, родных и близких, участвовавших в соревнованиях. В самый разгар Play-Off по мини-футболу у кромки поля можно было увидеть семьи игроков, например, Викторию с дочкой, которые поделились своими впечатлениями:

«Сейчас мы болеем за «Росатом», поддерживаем папу. Он вообще нападающий, но сейчас заменяет вратаря. Игры смотрятся очень впечатляюще – все команды очень сильны. Наш папа, кстати, тоже регулярно тренировался. Он руководитель управления «Росатома», а после работы – всегда на тренировках. На мероприятии очень весело, и важно то, что детям интересно, мы поучаствовали во всех видах спорта. В следующем году также придем обязательно».

К середине кубка были подведены итоги по индивидуальным видам спорта, и все победители получили по заслуженной награде. Среди армрестлеров лучшими стали серебряный призер Евгений Шварев (СКЦ «Росатом»), обладатель бронзы Виталий Лукин («Гринатом») и абсолютный победитель Александр Шапкин из «ВНИИА им. Н.Л.Духова».

«Можно сказать, что я всю жизнь готовился к соревнованиям по армрестлингу, я регулярно тренируюсь. Соперники были достойные, но многие пробовали свои силы в этом виде спорта впервые, поэтому здесь опыт взял верх. В следующем году обязательно вернусь, чтобы подтвердить свое чемпионство. Думаю, что в других соревнованиях наш начальник по кадрам также окажется на пьедестале, ну и, конечно же, футбольная команда».

Самые сильные участники турнира тягали гири. Соревнование было нешуточным и, поэтому тройка победителей оказалась особенно мускулистой и, что любопытно, все тезки. Сильнейшим в гиревом спорте стал Александр Кучеренко из Обнинского ГНЦ «РФ-ФЭИ», серебро и бронза – у представителей «НИАЭП» Александра Ромова и Александра Выдрина. Недалеко от площадки гиревого спорта проходили состязания по настольному теннису, которые стали одними из самых напряженных на всем кубке. В честном бою победу отвоевал Михаил Анухтин, представитель РТЦ им. Минца, серебряную медаль в копилку «НИАЭП» внес Петр Ширяев, а бронза – у Александра Гоголя из «НИИИ им. Седакова». В соревновании среди женщин отличились Наталья Милорадова («ЗИО-Подольск»), Ольга Колпакова («АТОМ-Охрана») и Нина Романюта («РосРАО»).

Одним из открытий турнира стала обладательница золота по стрельбе из пневматической винтовки – Светлана Кузьмина, обошедшая в этом виде спорта всех соперников-мужчин:

«Винтовку в руки я взяла совсем недавно и довольно быстро начала попадать в «десяточки». Еще месяц назад не умела заряжать винтовку, однако сумела плодотворно подготовиться к турниру. Каждый год приезжаю поболеть за свою команду и в этот раз впервые поучаствовала в соревнованиях. Вернемся обязательно».

Борьба не на жизнь, а на смерть проходила на шахматном турнире. Тройку победителей составили лучшие из лучших: серебро у Антона Яценко, представляющего «НИАЭП», бронза у Сергея Колмазова из «НИКИЭП», а золотую медаль получил Олег Николенко из «ВНИИА им. Н.Л. Духова». Шахматисты сыграли одну из решающих ролей в подведении итогов общекомандного зачета.

Самые меткие спортсмены соревновались на площадке по «дартсу». Все желающие могли попробовать себя в этом виде спорта, который кажется проще, чем есть на самом деле. Чаще всех в «десятку» попадали Александр Малафеев («НИИИ им. Седакова»), Дмитрий Пащенко («НИАЭП») и Андрей Калина («ВНИА им. Духова»).

После вручения индивидуальных наград внимание зрителей переключилось на одно из ключевых событий праздника – перетягивание каната. Команды демонстрировали невероятное упорство и стойкость, а болельщики задавали энергичный настрой. Победа «НИАЭП» в финале против «Альянстрансатома» была полной и безоговорочной – шесть силачей, представлявших эту компанию, вновь, который год подряд, проявили себя наилучшим образом. Бронзу буквально «перетянули» представители «Атом-Охраны». Один из золотых призеров Николай поделился своими впечатлениями от турнира:

«Сила и слаженность помогли нам победить. Мы умеем работать в команде, это важно не только в спорте! Удобно, что все так расположено, что успеваешь и поучаствовать, и поболеть за своих в других соревнованиях. Мы уже выиграли в гиревом спорте – в нашей компании все силачи. Надеемся, что защитим свой титул и в следующем году».

После окончательного подведения итогов в индивидуальных первенствах и награждения чемпионов по перетягиванию каната, все внимание переключилось на мини-футбол. В самом разгаре были игры стадии Play-Off в трех лигах – Золотой, Серебряной и Бронзовой. Все команды бились за высшие результаты, не было ни одного слабого соперника. Особенно любопытным оказался матч за третье место Бронзовой лиги, в котором сразились команды «НИИТФА» и «ВНИИХТ – НИФХИ». Соперники долго не уступали друг другу по напору и физической подготовке, однако успех был на стороне «НИФХИ». Самым напряженным матчем стал, разумеется, финал Золотой Лиги, от исхода которого зависела и победа в общекомандном зачете. «ВНИИА им. Духова» и «НИАЭП» долго не могли определить, кто же из них лучше. Антон Шевцов, капитан нижегородской команды, поделился своими эмоциями после этой игры:

«Упорная была борьба – проходных игр почти не было. Выиграли засчет упорства. Мы постоянно тренируемся и участвуем в соревнованиях. Долго готовились к турниру и результат на лицо. Спорт в компании поддерживается на самом высоком уровне – все условия. При этом хорошо строит атомную промышленность. Спорт – это здоровье. Сложно было в финале, но везет сильнейшим».

В Серебряной Лиге за золото долго и упорно сражались «Гринатом» и «Росатом». В матче за третье место победили сотрудники «Радона».

Главный трофей бронзовой лиги заполучили обнинские представители атомной отрасли из ГНЦ «РФ-ФЭИ», серебряными наградами были удостоены «ВНИПИ Промтехнологии», бронза в «бронзе» досталась боевому коллективу «ВНИИХТ – НИФХИ».

В итоге, по результатам всех соревнований лучшими из лучших стали спортсмены «НИАЭП». Нижегородцы завоевали наибольшее число наград, а также стали победителями турнира по мини-футболу. Вторыми по результатам всех соревнований стали представители Обнинска «ГНЦ РФ – ФЭИ», а бронзу заработали спортсмены «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е.Седакова» из Нижнего Новгорода.

Оргкомитет Кубка в лице Первичной профсоюзной организации ГК «Росатом» приглашает команды атомной отрасли принять участие в «V Юбилейном Кубке атомной промышленности 2016 года«.