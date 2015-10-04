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    АПЛ. «Арсенал» за 20 минут разгромил «МЮ», Эриксен спас «Тоттенхэм»

    "Арсенал" в рамках 8-го тура АПЛ разгромил на своем поле "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:0. Дублем в этом матче отличился Санчес, еще один гол на счету Озила.

    В еще одном поединке "Суонси" и "Тоттенхэм" поделили очки. Репутацию "шпор" спас Кристиан Эриксен, который оформил дубль в этой встрече.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 8-й тур

    Арсенал – Манчестер Юнайтед – 3:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Санчес, 6; 2:0 – Озил, 7; 3:0 – Санчес, 19.

    Суонси – Тоттенхэм – 2:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Айю, 16; 1:1 – Эриксен, 27; 2:1 – Кейн, 31 (в свои ворота); 2:2 – Эриксен, 65.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2015 19:55
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +132

      murakami777 5 октября 2015, 05:49

      поздравляю всех gunners с яркой победой!!! WE'RE ARSENAL AND WE GO!!!

      1
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      Рейтинг: +167

      астраханец 5 октября 2015, 01:43

      Кейн теперь только в свои ворота забивает?)) Не понимаю за что его так переоценивают?)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24

      west29 4 октября 2015, 21:56

      ван гал погубит МЮ

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон > west29 4 октября 2015, 22:28

      Уже погубил!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20

      anton-84 4 октября 2015, 21:36

      Качественный матч в исполнении Арсенала,дал так дал,красота

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +20

      anton-84 4 октября 2015, 21:34

      Klass Arsenal

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +367

      gigs84 4 октября 2015, 21:22

      Хера себе! Арсена с победой. ЛВГ в отставку.

      -1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 4 октября 2015, 20:48

      МЮ полное дно,команда скучная,без характера и ожидаемо проиграла!Пока у руля ЛВГ,не видать фанатам дьяволов той команды,которую любили во всем мире!

      2
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      Рейтинг: +367

      gigs84 > джон базелон 4 октября 2015, 21:24

      Грубо конечно, но в целом я согласен.

      0
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      Рейтинг: +421

      LMI 4 октября 2015, 20:24

      Сегодня был тот самый ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ Арсенал.
      С победой гуннеры!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      !!!!!!!!!!!!!!!!!!1

      4
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    • ...
      Рейтинг: +146

      Serjinho 4 октября 2015, 20:15

      му-му хрю-хрю

      0
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