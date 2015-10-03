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    «Лион» - «Реймс» и «Гранада» - «Депортиво». Смотреть онлайн

    «Лион» перед матчем 9-го тура Лиги 1 против «Реймса» с 12 очками занимает лишь восьмое место в турнирной таблице, тогда как его соперник идет четвертым.

    При этом «Реймс» не проигрывал в пяти последних матчах, а единственное поражение потерпел в игре 3-го тура против «Нанта».

    «Гранада» же подходит к противостоянию с «Депортиво», находясь на последнем месте, и потерпев четыре поражения подряд. «Депортиво» занимает шестую строчку, выиграв два последних матча.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть эти встречи. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Лион» - «Реймс» или «Гранада» - «Депортиво», выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи «Лион» - «Реймс» - в 18:30 по московскому времени, а «Гранада» - «Депортиво» - в 19:15 мск.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.10.2015 17:04
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