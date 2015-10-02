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    Самедов: «Скендербеу» создал нам проблемы»

    Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов отметил большое количество ошибок в матче второго тура группового этапа Лиги Европы со «Скендербеу» (2:0).

    «Удивил ли «Скендербеу»? Соперник непростой. «Скендербеу» создал нам проблемы.

    Мы допустили очень много ошибок. Из-за этого сложилось впечатление, что в какой-то момент контроль над матчем был утерян. Проблем с настроем не было, был именно технический брак. Допустили много ошибок в простых ситуациях, теряли мяч. Слава Богу, что все так закончилось», - заявил Самедов.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    02.10.2015 12:51
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