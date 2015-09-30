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    Матри и Кандрева близки к возвращению в строй

    Нападающий «Лацио» Алессандро Матри в скором времени должен возобновить тренировки. Полузащитник команды Антонио Кандрева также практически завершил свое восстановление.

    «Кандрева будет тренироваться с командой, начиная с пятницы. Скорее всего, он попадет в заявку на воскресный матч против «Фрозиноне». Что касается Матри, то он присоединится к общей группе завтра, и в теории сможет выйти на поле в четверг против «Сент-Этьена».

    Состояние Мирослава Клозе и Стефана де Врея мы оценим после перерыва на матчи сборных», – сообщил врач команды Роберто Бьянчини.

    Источник: Football Italia

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    30.09.2015 13:45
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