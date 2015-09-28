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    Клопп возглавит «Ливерпуль» при соблюдении его условий

    Юрген Клопп готов принять предложение «Ливерпуля», но при этом выдвинул мерсадийцам два требования.

    Экс-наставника дортмундской "Борусссии" не устраивает нынешняя система работы клуба во время трансферов, когда за переходы игроков отвечает отдельный комитет, а слово тренера не является ключевым. Также Клопп хочет, чтобы его приход был одобрен всеми членами руководства клуба, а не только ключевыми фигурами.

    Напомним, что Клопп наряду с Карло Анчелотти является главным претендентом на пост наставника мерсисадцев, который сейчас занимает Брендан Роджерс. Ранее тренер опровергал факт переговоров с "Ливерпулем".

    Источник: Daily Mail

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    28.09.2015 06:19
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +536

      dolf666 2 октября 2015, 12:46

      я думаю Клопп возглавит Баварию. какой Ливерпуль для Клоппа, о чём вы...

      0
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      Рейтинг: +97

      Кудайберген 29 сентября 2015, 06:22

      Юрген лучше в Баварию. Испанца скоро выгонем.

      0
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      Рейтинг: +72

      HardPony 28 сентября 2015, 22:51

      Жаль Джерард не дотерпел до Клоппа. Глядишь и трофей АПЛ выйграл бы

      0
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      Рейтинг: +17

      MuminYNWA 28 сентября 2015, 19:09

      Это будет лучшее, что происходило с клубом, со времен приобретения Коута

      0
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      Рейтинг: +10

      augur 28 сентября 2015, 14:10

      отличный ход от Юргена , но прошу БД не разбирай!

      0
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 28 сентября 2015, 12:23

      если свершится - новость осени!

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 28 сентября 2015, 09:43

      Оно ему надо??

      0
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      Рейтинг: +59

      YAMAYKA 28 сентября 2015, 09:33

      Ну было бы неплохо, что бы Ливерпуль пофеерил, но те кто владеют Лузерпулем на такой врятли пойдут.

      1
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      Рейтинг: +9

      Derflinger 28 сентября 2015, 07:50

      Юрген, потерпи до лета, а потом - к нам! )

      -1
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      Рейтинг: +41

      phobos 28 сентября 2015, 07:11

      Лучше папа Карло

      0
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