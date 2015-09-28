Клопп возглавит «Ливерпуль» при соблюдении его условий

Юрген Клопп готов принять предложение «Ливерпуля», но при этом выдвинул мерсадийцам два требования.

Экс-наставника дортмундской "Борусссии" не устраивает нынешняя система работы клуба во время трансферов, когда за переходы игроков отвечает отдельный комитет, а слово тренера не является ключевым. Также Клопп хочет, чтобы его приход был одобрен всеми членами руководства клуба, а не только ключевыми фигурами.

Напомним, что Клопп наряду с Карло Анчелотти является главным претендентом на пост наставника мерсисадцев, который сейчас занимает Брендан Роджерс. Ранее тренер опровергал факт переговоров с "Ливерпулем".